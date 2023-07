Possibili incroci di calciomercato tra Inter e Catania. Il club siciliano avrebbe messo gli occhi su tre calciatori della Primavera

Il Catania, neopromosso in Serie C e con grandi ambizioni di tornare ai fasti di un tempo, ha in mente di fare spese nell’Inter. Il club siciliano avrebbe messo nel mirino ben tre giocatori della Primavera nerazzurra.

A riportarlo è ItaSportPress. I nomi sono quelli del terzino Nicolò Biral, del difensore Alessandro Fontanarosa e dell’attaccante Denis Curatolo. Gli ultimi due hanno respirato varie volte lo spogliatoio e la panchina della prima squadra in questa stagione, essendo stati convocati da Inzaghi. I dirigenti rossoazzurri avrebbero già incontrato Beppe Marotta a Milano, e chiesto informazioni per questi tre talenti.

L’articolo Calciomercato Inter, il Catania vuole tre talenti della Primavera nerazzurra proviene da Inter News 24.

