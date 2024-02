Secondo Il Corriere dello Sport non ci sono dubbi, il calciomercato Inter può anche dire addio ad un big, ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato Inter, è il focus principale de Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Come riportato da il noto quotidiano, in casa nerazzurra Marotta ha già messo nel mirino la prossima stagione, cercando (ove possibile) di puntellare la rosa di Simone Inzaghi.

Da vedere, non a caso, gli acquisti programmati di Taremi e Zielinski e i numerosi rinnovi contrattuali. A tal proposito però, si legge, in caso di offerte irrinunciabili l’Inter potrebbe anche salutare uno dei propri migliori giocatori. La rosa dei meneghini è estremamente competitiva e questo permetterebbe (proprio a fronte di cifre importanti) a Inzaghi di salutare eventualmente un big senza alcuna ansia o preoccupazione. Solo il tempo ci dirà realmente cosa succederà in campo di mercato.

L’articolo Calciomercato Inter: il club non esclude la partenza di un big. La situazione proviene da Inter News 24.

