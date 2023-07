Romelu Lukaku avrebbe lanciato dei messaggi all’Inter di pentimento per provare a ricucire per un eventuale ritorno: no secco di Zhang

Dopo la rottura il pentimento? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lukaku avrebbe lanciato dei segnali all’Inter con l’obiettivo da parte del giocatore di capire i reali margini per una possibile ricucitura con il mondo Inter.

Nessuno, nessun margine. Questa è la risposta netta da parte della società nerazzurra. Per volere del presidente Steven Zhang, il primo tra i delusi per il comportamento dell’attaccante. E poi anche perché sarebbe impossibile far rientrare il giocatore in uno spogliatoio che è rimasto particolarmente deluso – dall’allenatore fino ai compagni di squadra – dall’atteggiamento di Romelu.

