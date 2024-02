Nuovo capitolo nel calciomercato Inter, super retroscena de La Gazzetta dello Sport, acquisto programmato, ecco di chi si tratta

Il calciomercato Inter non dorme mai. Come riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero giocando d’anticipo, programmando un potenziale acquisto in ottica futura. Di chi si parla Naturalmente di Giovanni Fabbian. I nerazzurri infatti, si legge, avrebbero già messo in conto di spendere 12 milioni di euro per riaverlo dal Bologna. Ecco un estratto.

CALCIOMERCATO INTER – «Il rendimento di Giovanni Fabbian con la maglia del Bologna “obbligherà” l’Inter a riacquistarlo dal Bologna. Non inganni l’operazione Zielinski, preso a parametro zero per il 2024-25: l’arrivo della mezzala polacca non sistema il centrocampo del futuro. E soprattutto non esclude il ritorno di Fabbian tra due stagioni».

