Nicolò Fagioli punta al rientro con la Juve, ecco per quale partita spera di tornare in campo ed il sogno che ha svelato oggi

Fagioli parla così nel corso dell’incontro a Torino contro il gioco d’azzardo. Il talento della Juve non vede l’ora di tornare in campo con i rivali dell’Inter nella lotta Scudetto. Poi ha svelato il sogno europeo.

LE PAROLE – «Ho tantissima voglia di tornare in campo, non vedo l’ora. Il 19 maggio finisce la squalifica, il 25 dovrei giocare l’ultima di campionato. Gli Europei? Sono un sogno. Dal mio punto di vista mi avrebbe aiutato giocare a calcio. Stare lontano dai campi è una punizione che mi han dato ma che mi ha reso tutto anche più difficile. Sono stato obbligato ad accettarlo altrimenti non sarei più tornato».

