Marchegiani non ha dubbi, la Juve non è ancora uscita dalla crisi, ecco cosa ha capito l’ex portiere sui rivali dell’Inter per lo Scudetto

Marchegiani non ha dubbi. Intervenuto al Club di Sky Sport, così analizzato la vittoria della Juve col Frosinone. Queste le sue parole sui rivali dell’Inter per lo Scudetto.

MARCHEGIANI – «Niente di diverso rispetto da quel che mi aspetto dalla Juve. E’ una partita vinta all’ultimo minuto che poteva finire in pareggio. La Juve non è uscita dal periodo di difficoltà, non era molto diversa da quella di Verona».

