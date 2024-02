Il Barcellona domina l’Europa per ricavi da maglie e merchandising, Inter in top 20 ed ecco la posizione della Juve, la classifica

Inutile negarlo, nel calcio moderno la vendita del merchandising è diventato un asset fondamentale per i bilanci di tutte le squadre di calcio. A tal proposito, non stupisce quanto emerge dal Report targato UEFA: ‘The European Club Finance and Investment Landscape’. Nella speciale classifica europea per soldi incassati, troviamo il Barcellona al primo posto relativo all’anno 2022. 179 sono i milioni guadagnati dal club blaugrana sotto la voce merchandising appunto.

Un gradito sotto gli spagnoli ecco comparire il Real Madrid, seguito a ruota dal Bayern di Monaco. E le italiane? La prima a comparire nella graduatoria e la Juve (74 milioni di euro per la Vecchia Signora così come il Tottenham). Ottimi risultati anche per il Milan, fermo invece a quota 47 milioni. Chiude la top 20 del vecchio continente l’Inter con la bellezza di 26 milioni di euro aggiudicati.

L’articolo Merchandising, Barcellona prima in Europa per ricavi: Inter in top 20, Juve e Milan… proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG