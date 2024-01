Calciomercato Inter, la decisione DEFINITIVA per la sessione invernale! Il mercato dei nerazzurri si può considerare chiuso?

Arrivano novità importanti per il calciomercato Inter. I dirigenti nerazzurri hanno preso una decisione definitiva sulla sessione invernale, che sta volgendo al termine.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, non sono previste altre operazioni in entrata per i nerazzurri, che rimarranno dunque così in attacco. Si attende l’ufficialità della cessione di Stefano Sensi al Leicester, dopodiché il mercato di gennaio si potrà considerare chiuso e ci si potrà concentrare sulle operazioni a parametro zero per l’estate (Taremi e Zielinski su tutti).

L’articolo Calciomercato Inter, la decisione DEFINITIVA per la sessione invernale! proviene da Inter News 24.

