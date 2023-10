Calciomercato Inter, Taremi è sempre più concreto a diventare un giocatore nerazzurro. Il piano A e B dei milanesi

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter è fortemente su Taremi per rinforzare l’attacco: considerando anche l’infortunio di Arnautovic che sarà assente per molti mesi.

I nerazzurri hanno due piani: o prenderlo a 10 milioni di euro a gennaio oppure portarlo alla propria corte in estate a parametro zero. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

L’articolo Calciomercato Inter, la strategia per prendere Taremi proviene da Inter News 24.

