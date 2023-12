Claudio Curti, agente del difensore del Villarreal Juan Foyth, ai microfoni di Sportitalia.com ritenendolo adatto per Inter e Juve.

«Juan oggi è uno dei difensori più affidabili che ci siano in Europa. Ed è moderno per molti aspetti. E’ un giocatore adatto a giocare in squadre come la Juventus o anche l’Inter. Per la sua mentalità e per la qualità che ha. Potrebbe tranquillamente giocare in Serie A e far vedere le sue qualità anche da voi»

