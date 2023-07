La situazione in attacco per quanto concerne l’Inter nonostante l’arrivo del francese Thuram. Che si fa con Correa e Lukaku

Come sottolineato stamane su TMW, l’arrivo di Thuram non ha tappato completamente i buchi offensivi dell’Inter, considerando che vi è la necessità di avere qualche certezza in più sotto il profilo del calciomercato.

Su tutti le situazioni di Correa e Lukaku, due giocatori con le valigie in mano nonostante per il belga i nerazzurri stiano pensando ad un altro tentativo.

L’articolo Calciomercato Inter, l’arrivo di Thuram non basta. Le prossime operazioni proviene da Inter News 24.

