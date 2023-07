Calciomercato Inter, le prossime ore saranno decisive per la porta: Onana in uscita, Sommer subito, si lavora per Trubin

Come scrive la Gazzetta dello Sport, sono le ore decisive in casa Inter per il passaggio di Andrè Onana nelle schiere del Manchester United. Il camerunense, infatti, nelle prossime 48 ore può ufficialmente sbarcare in Premier per una cifra di 55 milioni più bonus, assecondando quindi le richieste nerazzurre di 60 milioni.

La porta dell’Inter? Le trattative per Yann Sommer e Anatoliy Trubin procedono spedite. Per lo svizzero nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 6 milioni oltre ai buoni rapporti con il Bayern Monaco e potrebbe arrivare già lunedì. Per quanto riguarda Trubin, ci vorrà più tempo perché ci sarà da trattare con lo Shakhtar sul prezzo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG