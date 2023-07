Siena, Foggia e Perugia hanno presentato oggi ricorso al CONI: per i toscani per l’esclusione dalla Serie C, per le altre per la promozione del Lecco

Nella mattinata Siena, Foggia e Perugia hanno presentato i propri ricorsi presso il Collegio di Garanzia del CONI.

Per i toscani la materia del ricorso è per l’esclusione dalla prossima Serie C, mentre per le altre due il ricorso è per la promozione in Serie B del Lecco.

