La Federazione ha ufficializzato i nuovi allenatori Uefa A dopo i corsi organizzati a Coverciano. I dettagli

Di seguito il comunicato della FIGC.

COMUNICATO – Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA A abilitati, che hanno superato gli esami finali del corso. Dopo aver seguito – nelle aule e sui campi di Coverciano – le 192 ore di programma didattico, dallo scorso 27 febbraio al 10 maggio, gli allievi hanno infatti sostenuto le prove orali su tutte le materie oggetto di studio. Alla luce degli esami finali, il migliore del corso è risultato essere Paolo Troiani, che ha ottenuto il massimo punteggio, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’ex capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, e da Ilaria Leoni, che la scorsa stagione ha guidato l’Arezzo alla promozione nella Primavera 1 femminile, oltre a Gabriele Pallone e Michele Cavalli. Il corso UEFA A rappresenta il secondo massimo step formativo riconosciuto a livello europeo per un tecnico, la cui qualifica abilita ad allenare qualsiasi squadra giovanile (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A) e tutte le squadre maschili fino alla Serie C. Tra gli altri corsisti abilitati, non mancano nomi noti del calcio italiano, come (solo per citarne alcuni, in ordine alfabetico): l’ex capitano del Catania, Marco Biagianti; l’ex centrocampista della Fiorentina, Sandro Cois; l’ex difensore di Reggina e Bologna, Andrea Costa; l’ex giocatore dell’Empoli, Daniele Croce; l’ex difensore di Fiorentina e Chievo, Dario Dainelli; l’ex attaccante di Lazio, Sassuolo, Bologna e Spal, Sergio Floccari; l’ex difensore di Atalanta e Sassuolo, Federico Peluso; l’ex difensore di Siena, Palermo e Spezia, Claudio Terzi, e l’ex giocatore del Brescia, Marco Zambelli.

