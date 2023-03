Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Inter in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Inter in tempo reale.

Inter Ultimissime di mercato – LIVE

GIOVEDI 30 MARZO

Inter, occhi su Lazzari per la fascia destra

L’esterno italiano potrebbe rientrare nell’operazione Acerbi: la situazione.

Inter, è Doekhi il nome nuovo per la difesa: valutazione e altre pretendenti

Per la difesa si pensa a Danilho Doekhi, difensore dell’Union Berlino seguito anche dal Napoli. La situazione sul centrale e le cifre della possibile operazione.

Smalling si allontana dall’Inter: è vicino al rinnovo con la Roma

Novità su Chris Smalling: il difensore inglese potrebbe firmare il rinnovo di contratto con i giallorossi.

Demiral-Inter: ecco le intenzioni del giocatore

L’Inter ha messo nel mirino Demiral dell’Atalanta: le ultime

Conte-Inter: possibile anno sabbatico per il tecnico

Antonio Conte potrebbe optare per un anno sabbatico prima di tornare ad allenare: il punto

Gagliardini e Dalbert, niente rinnovo

La situazione di Gagliaridni e Dalbert in casa Inter: niente rinnovo per i due

Dzeko, ecco le intenzioni del centravanti per il rinnovo

Inter e Dzeko: le ultime sul rinnovo in nerazzurro del centravanti

MERCOLEDI 29 MARZO

Scalvini, l’Inter spinge: la Champions può dare una mano

Novità importanti sulla trattativa che vedrebbe Scalvini all’Inter.

MARTEDI 28 MARZO

Retegui, oltre all’Inter c’è anche l’Atalanta

Possibile interesse da parte dell’Atalanta per Retegui. La situazione

Inter post-Skriniar: due candidati

L’Inter è a lavoro per trovare il sostituto di Milan Skriniar: due i profili seguiti dai nerazzurri

Calhanoglu: fumata bianca in arrivo

Hakan Calhanoglu è molto vicino a siglare l’accordo di rinnovo con l’Inter: i dettagli

Rinnovo Bastoni: le parti di avvicinano

L’Inter e Bastoni hanno compiuto un piccolo avvicinamento per colmare il divario tra richiesta del difensore e possibilità societarie

LUNEDI 27 MARZO

Inter su Inigo Martinez? La situazione del difensore spagnolo

Anche l’Inter è iscritta alla corsa per Inigo Martinez, che si libererà a zero dall’Athletic Bilbao. Non manca, tuttavia, la concorrenza.

Inter, fumata bianca per de Vrij! Accordo trovato per il rinnovo di contratto

Questi i dettagli sull’accordo trovato tra Inter e Stefan de Vrij per il rinnovo di contratto fino al 2025.

Inter su Retegui? Parla l’agente dell’attaccante

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’agente di Mateo Retegui in merito al futuro del proprio assistito.

Inter e attacco: Lukaku via e dentro Retegui? La strategia

Ecco la strategia dei nerazzurri per rivoluzionare la situazione nel reparto offensivo

Inter e Dybala, si riaccende la fiamma

Si è riaccesa la fiamma dell’Inter per Dybala: ecco come portare la Joya in nerazzurro

DOMENICA 26 MARZO

Retegui: dirigenza nerazzurra presente allo stadio per Malta Italia

La dirigenza dell’Inter ha osservato da vicino la prestazione di Mateo Retegui contro il Malta.

Intreccio di mercato con la Roma per Djalo e Demiral

La situazione per il calciomercato in difesa, con l’intreccio tra Inter e Roma.

Aumentano le concorrenti per Baldanzi: si inserisce la Lazio

Tutto sull’interesse da parte della Lazio per Tommaso Baldanzi.

Dumfries, per l’Inter è sul mercato (ma mancano le offerte)

La situazione attuale dell’esterno dell’Inter Dumfries tra offerte mancate e cessione estiva

SABATO 25 MARZO

La bomba dalla Spagna: Inter su Messi!

Questa la clamorosa notizia riportata dal giornalista Sergio A. González.

Inter e Inigo Martinez: Barça avanti, ma c’è un problema

L’Inter come sostituto a Skriniar sta vagliando anche l’opzione Inigo Martinez dell’Atletic Bilbao

Conte-Inter, ritorno possibile: ecco perchè

Non è da escludere il ritorno sulla panchina dell’Inter di Antonio Conte, e la ragione è questa

Demiral nel mirino dell’Inter: a lavoro sulla formula giusta

L’Inter sta cercando la formula economicamente e tatticamente più efficace per far approdare Demiral in nerazzurro

Inter e Baldanzi: la situazione

Uno dei nomi seguiti dall’Inter è quello di Baldanzi: ecco il punto e la fattibilità della trattativa

VENERDI’ 24 MARZO

Onana, può esserci un’asta per il portiere

Andrè Onana potrebbe essere oggetto di asta da parte di due club di Premier

Scamacca-Inter, il piano B se dovesse saltare Retegui

Il piano B dell’Inter se non dovesse arrivare Retegui: si punta tutto su Scamacca?

Retegui-Inter, il piano dei nerazzurri sulla trattativa

L’Inter e il piano per riuscire a portare a casa Retegui senza troppi problemi ai danni della concorrenza.

GIOVEDI’ 23 MARZO

Inter su Retegui? Jacobelli parla dell’interesse e del prezzo del cartellino

Il commento di Xavier Jacobelli sull’interesse da parte dell’Inter per Retegui.

Chelsea su Onana Il punto di vista del camerunese, che ha già fatto una scelta di vita

Un chiarimento sull’interessamento del Chelsea per Onana.

Inter, i piani per l’attacco: fuori Lukaku, dentro Thuram

Gli aggiornamenti di mercato sull’attacco dell’Inter.

Kessié, il chiarimento del suo entourage, infastidito dalle fake news

Il comunicato pubblicato dall’entourage di Kessié.

Kessié-Inter, cosa manca per sbloccare l’affare?

Il piano dell’Inter per riuscire a portare Kessié alla corte nerazzurra senza problemi.

MERCOLEDI’ 22 MARZO

Onana nel mirino di Manchester e Chelsea

Per l’Inter sarebbe difficile dire di no ad un’offerta significativa: i dettagli

Lukaku, niente riscatto

Il centravanti non sarà riscattato dall’Inter? Le ultime

Mercato in uscita dell’Inter: il parere di Biasin

Queste le parole di Fabrizio Biasin in merito al mercato in uscita dei nerazzurri.

Inter su Retegui: questa la carta vincente per convincere il Tigre

Aggiornamenti sull’interessamento dell’Inter per Mateo Retegui.

L’agente di Pereyra parla del futuro del centrocampista: messaggio per l’Inter?

Queste le dichiarazioni di Federico Pastorello in merito al futuro di Roberto Pereyra.

Correa-Inter, addio a fine stagione. Prestito possibile?

Il piano dell’Inter dietro alla possibile cessione di Correa a fine stagione tra valutazioni e offerte

MARTEDI’ 21 MARZO

Solet per il post-Skriniar: un dato fa riflettere

Oumar Solet pare essere il prescelto dall’Inter per sostituire Skriniar: l’analisi della Gazzetta

Retegui, primi contatti dell’Inter con l’entourage del giocatore

L’Inter ha fatto la sua mossa, contattando il padre dell’attaccante: i dettagli

Retegui Inter, è derby con il Milan per il centravanti del Tigre

I nerazzurri spingono per l’acquisto dell’attaccante del Tigre Retegui: beffandolo al Milan

LUNEDI’ 20 MARZO

Inter, non si molla la presa su Baldanzi e Scalvini: la situazione

La situazione riguardante Baldanzi e Scalvini, profili assai graditi ai nerazzurri.

DOMENICA 19 MARZO

De Vrij, il rinnovo contrattuale passa da Inter-Juventus?

Il rinnovo contrattuale di De Vrij con l’Inter è ancora incerto, e tale scelta potrebbe passare dalla sfida con la Juventus

SABATO 18 MARZO

Offerta molto importante del Chelsea per Onana: le cifre

Il Chelsea avrebbe messo gli occhi su André Onana: questa l’offerta presentata ai nerazzurri.

Inter, si punta a Solet del Salisburgo per la difesa, è in cima alla lista dei desideri per il dopo Skriniar

Novità per la difesa nerazzurro, la priorità non è più Djalò ma Solet.

TMW – Onana, il Chelsea chiede informazioni. La posizione dell’Inter

Il Chelsea ha chiesto informazioni per Onana, e non è da escludere una possibile trattativa.

VENERDI’ 17 MARZO

Inter, per il centrocampo si pensa a Samuele Ricci, ma c’è parecchia concorrenza

In ottica centrocampo, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Samuele Ricci del Torino.

Lukaku, Chelsea o Inter? Quale futuro per l’attaccante belga

Fabrizio Romano riporta alcuni aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku.

Inter, si pensa a Grimaldo per la fascia sinistra

Un’occasione a parametro zero per il calciomercato nerazzurro potrebbe essere rappresentata da Alejandro Grimaldo del Benfica.

Inter, fissato l’incontro col padre-agente di Retegui!

Mateo Retegui è uno degli ultimi nomi per l’attacco dell’Inter: la notizia di TMW.

Inter su Scamacca Il West Ham pensa già al sostituto

Gli aggiornamenti su Gianluca Scamacca secondo Sport Bild.

L’articolo Calciomercato Inter LIVE: si allontana Smalling, attenzione a Lazzari e Doekhi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG