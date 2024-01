Il giornalista Bruno Longhi ha commentato le recenti dichiarazioni di Arrigo Sacchi, che a suo dire vedrebbe l’Inter più spendacciona sul mercato rispetto al Milan

Longhi ha commentato così le parole di Sacchi sul calciomercato Inter, intervenendo sulle frequenze di Radio Sportiva:

LA REPLICA – «Sacchi non so per quale motivo abbia parlato di queste spese superiori dell’Inter rispetto a quelle del Milan. I nerazzurri hanno sempre fatto mercato di parametri zero, sono rimasto anch’io un pochino sconcertato, più che altro per il titolo. Mi ha lasciato perplesso. Ma esprime le sue opinioni, è un’editorialista. Non è un giornalista».

