Il giornalista Ivan Zazzaroni ritiene che la gara saltata dai nerazzurri per la SuperCoppa possa creare qualche problema.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parla della lotta Scudetto in questi termini. “Dalla Treccani: “Asterisco: segno grafico a forma di stelletta”. Quella stelletta l’Inter vuole trasformarla in stella, la seconda della sua storia, e come darle torto? Il fatto è che di recente i nerazzurri sono passati da un altro antipatico asterisco, ovvero una partita di ritardo nel bel mezzo della corsa al titolo, e in quell’occasione andò male-male: il recupero col Bologna, a fine aprile di due anni fa, si rivelò sportivamente tragico per via di una papera del povero Radu (il vice di Handanovic), la cui carriera è stata in parte segnata proprio dall’episodio del Dall’Ara”.

Ionut Radu

Il rischio

“Il rischio della psicosi è concreto. Perché è stata la Supercoppa (vinta) a Riyad a mettere di nuovo l’Inter nella condizione di inseguitrice e la Juve, madre di tutti i cinismi calcistici, ne ha approfittato, compiendo il sorpasso con la vittoria di Lecce. Adesso a Torino sperano addirittura nell’allungo aritmetico. L’assurdo regolamento del torneo “arabo” ha poi penalizzato ulteriormente la squadra di Inzaghi, che a Calhanoglu, assente per squalifica nella trasferta di domenica sera a Firenze, ha aggiunto Barella: col giallo by Rapuano nella finale col Napoli Nicolò ha fatto cumulo e rimediato l’esclusione al Franchi. Psicosi a parte, continuo a ritenere l’Inter più forte e attrezzata della Juve; Juve che, attraverso il lavoro di Allegri, ha però acquisito una solidità impressionante, e non mi riferisco soltanto a quella difensiva”.

L’articolo Zazzaroni: “L’Inter è la più forte ma c’è il rischio psicosi” proviene da Notizie Inter.

