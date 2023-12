Tra le sorprese di questo inizio di stagione di Serie A c’è Radu Dragusin del Genoa, accostato anche al calciomercato Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Empoli, il ds del Genoa, Marco Ottolini, ha risposto così alle voci che accostavano il difensore rossoblù Radu Dragusin a diversi club italiani tra cui il calciomercato Inter.

LE PAROLE – «La possibilità di ricevere offerte nel corso di gennaio non è minimamente presa in considerazione. È evidente che un talento del 2002, come lui, attiri l’attenzione da parte di numerosi club in tutta Europa. Abbiamo contatti con diverse persone, ma al momento non sono pervenute offerte ufficiali».

L’articolo Calciomercato Inter, nerazzurri su Dragusin? Risponde il ds del Genoa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG