Calciomercato Inter, niente da fare per Azpilicueta: il difensore spagnolo destinato a passare all’Atletico Madrid

Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’Inter non acquisterà Cesar Azpilicueta, che in un primo momento sembrava ormai praticamente in pugno.

Il difensore spagnolo, per motivi personali, appare infatti intenzionato a rientrare in Patria: vicino il suo passaggio all’Atletico Madrid.

