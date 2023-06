Il giornalista Alfredo Pedullà critica i dirigenti del club arabo che sta trattando l’acquisto del croato.

Alfredo Pedullà su Sportitalia commenta gli ultimi sviluppi del caso Brozovic. “Sembra assurdo che, dopo aver fatto quella proposta per l’ingaggio, si possa trattare per qualche milione in meno sul cartellino”.

Marcelo Brozovic

“Classica situazione di chi in Arabia non è abituato a fare trattative del genere e forse una risposta dovrebbe darla chi ha agito da intermediario della trattativa. Non certo l’Inter che – aggiungiamo – ritiene il comportamento inaccettabile. Brozovic va in Arabia solo alle condizioni prestabilite per il cartellino, almeno 23 milioni, e in questa fase di stand-by, ovviamente, non ci può essere autorizzazione per svolgere le visite mediche“.

