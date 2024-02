Il rinnovo di Barella con l’Inter potrebbe arrivare più tardi di quanto ci si aspettasse, Longari fa la propria previsione a riguardo

Tiene banco il rinnovo di Nicolò Barella nel calciomercato Inter. Secondo Gianluigi Longari ha dato gli ultimi aggiornamenti nel suo editoriale per Sportitalia.

RINNOVO BARELLA – «Per quanto riguarda il centrocampista si deve registrare una grande apertura reciproca nel trovare un accordo per la permanenza in nerazzurro a lunga gittata. I tempi della firma non saranno brevi, specie perchè entrambe le parti in causa hanno concordato di mantenere la concentrazione totale sugli obiettivi che sta generando il campo: vincere il campionato, ed arrivare sino in fondo alla Champions League cambiando però l’esito della finale della stagione passata».

L’articolo Calciomercato Inter, novità per il futuro di Barella: «È successo questo nelle ultime ore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG