Calciomercato Inter, occasione Adarabioyo del Fulham. I nerazzurri valutano il giovane difensore inglese

Secondo quando riportato da Sky Sports UK, l’Inter ha mostrato interesse nei confronti di Tosin Adarabioyo, difensore centrale di proprietà del Fulham. Il classe ’97 è in scadenza nel 2024 con il club inglese e potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare per il Fulham.

