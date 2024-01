Calciomercato Inter, occhi fissi su Muriel ma c’è un grosso ostacolo! La situazione sull’attaccante dell’Atalanta per gennaio

Uno dei nomi più caldi tra quelli accostati al calciomercato Inter per l’attacco è quello di Luis Muriel. Il colombiano sta vivendo una stagione un po’ sottotono con l’Atalanta, dove non sta trovando parecchio spazio. Il suo profilo sembrava poter scaldare i nerazzurri, alla caccia di rinforzi nel reparto avanzato dato lo scarso rendimento di Sanchez ed Arnautovic.

Come riferisce Calciomercato.com, il centravanti colombiano continua ad essere un chiodo fisso dei nerazzurri. Tuttavia al momento non c’è alcuna possibilità di un suo trasferimento a gennaio, dato che la Dea non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire nonostante il suo contratto sia in scadenza a giugno.

