Calciomercato Inter, occhi su Openda del Lens. Il giovane bomber belga stupisce in Ligue 1

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è anche un altro profilo che l’Inter tiene d’occhio per il dopo Lukaku. Ed è quello del belga Lois Openda, 23 anni, che quest’anno con il Lens in Ligue 1 ha messo insieme 15 reti in 31 presenze.

