Marchegiani: «Sbagliata la gestione della società. Perchè Inzaghi deve rinunciare alla Champions?».

L’ex portiere Luca Marchegiani a Sky Sport ha analizzato il momento dell’Inter:

“Non credo che ci sia un dirigente al mondo che ti dice che interessa il quarto posto piuttosto che una finale di Champions. Ma scherziamo, scherziamo veramente? Ma uno deve sacrificare un sogno come quello della Champions League per colpa di una gestione sbagliata da parte della società che si trova a dover dipendere da un quarto posto perché altrimenti non sopravvive? Ma di che parliamo? È la gestione societaria che è stata terribile”.

L’articolo Marchegiani: «Sbagliata la gestione della società. Perchè Inzaghi deve rinunciare alla Champions?» proviene da Inter News 24.

