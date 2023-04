Palmeri: «Interesse reale di Investcorp. Conto alla rovescia per la cessione di Zhang». Queste le parole del giornalista di Sportitalia

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, a “L’Interista” ha fatto il punto della situazione sul futuro societario dell’Inter.

“Si spera in Investcorp o chi per lui, ovvio. A proposito: l’interesse del Bahrain è reale. Stavolta non si vuole prendere il rischio da soli, e si cerca almeno un socio consistente di minoranza, che potrebbe essere proprio Radrizzani. Ma l’interesse c’è. Poi se Zhang sparerà alto come suo solito, si farà del male da solo perché tanto un eventuale acquirente sa che allo stato delle cose tra un anno le azioni passato ad Oaktree, e il prezzo dunque si abbasserà di molto. Ma il conto alla rovescia è iniziato”

