Calciomercato Inter, per la porta piace Anatolij Trubin, le parole del ds dello Shaktar: «É pronto per una big»

In caso di addio di Onana, l’Inter ha messo nel mirino Anatolij Trubin, portiere dello Shaktar. Intervistato dalla Gazzetta della Sport, il ds degli ucraini, Darijo Srna, ha parlato così dell’estremo difensore ucraino.

«Trubin è pronto per l’Italia, ma anche per l’Inghilterra o la Francia. È il portiere del futuro. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar Donetsk, va in un top club per una cifra top. Come è stato per Mudryk e come sarà per Sudakov, Bondarenko o Matvienko in futuroIn questo momento è uno dei migliori portieri d’Europa. Ha soltanto 21 anni ed è giovane, ma ha già giocato 17 partite di Champions League e quindi ha già esperienza. È pronto per un grande club».

