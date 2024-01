Calciomercato Inter, oggi è il giorno di Sensi al Leicester: i dettagli dell’operazione per la cessione del centrocampista

Altra operazione in uscita per il calciomercato Inter in questa sessione invernale, dopo l’addio di Agoumé che è andato al Siviglia. Un altro centrocampista è pronto a salutare i nerazzurri: si tratta di Stefano Sensi. Accordo raggiunto per il suo approdo al Leicester, oggi è la giornata della conclusione dell’affare.

Come riferisce Fabrizio Romano, l’accordo tra i club è chiuso. Il calciatore si trasferisce in prestito oneroso da 500 mila euro, con l’obbligo di riscatto fissato a più di 2 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. Non appena i documenti saranno pronti, verranno programmati viaggio e visite mediche.

L’articolo Calciomercato Inter, oggi è il giorno di Sensi al Leicester: i dettagli dell’operazione proviene da Inter News 24.

