In un calciomercato estivo già turbolento per l’Inter, arriva una notizia che fa sognare i tifosi dell’Inter: Donnarumma arriva gratis. Il Psg lo ha scaricato…

Situazione paradossale quella di Gianluigi Donnarumma, che a 26 anni si ritrova tecnicamente in corsa per il Pallone d’Oro, ma al centro di un intrigo di mercato che potrebbe sancire la fine anticipata della sua avventura al Paris Saint-Germain. Il club campione d’Europa in carica ha deciso di investire 40 milioni di euro, più bonus fino a 15, per assicurarsi Lucas Chevalier dal Lille, blindandolo con un contratto fino al 2030 e consegnandogli simbolicamente la maglia numero 30. Una mossa che ha fatto discutere in Francia e non solo: rinunciare, o comunque ridimensionare il ruolo, di uno dei portieri più forti al mondo appare quantomeno discutibile, soprattutto considerando che il contratto di Donnarumma scadrà a giugno 2026. I segnali, però, sono chiari: il PSG non intende accontentare le richieste economiche dell’italiano per il rinnovo e sembra pronto a guardare oltre.

Per l’ex Milan, si aprono così tre scenari: un rinnovo ponte di un solo anno, che permetterebbe al club di non perderlo a zero e di mandarlo in prestito subito; una cessione immediata a una cifra di saldo (intorno ai 20-25 milioni) per monetizzare prima che possa accordarsi liberamente con un altro club a gennaio 2026; oppure la pista più dolorosa, quella di un addio da svincolato tra un anno, con il rischio di passare un’intera stagione tra panchina e tribuna. La verità, però, potrebbe arrivare già tra tre giorni: il 13 agosto, nella finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham, si capirà se Donnarumma sarà ancora il titolare dei parigini o se il rapporto è ormai al capolinea.

Donnarumma all’Inter: Supercoppa decisiva

Secondo le ultime indiscrezioni, il PSG starebbe valutando di non convocare Donnarumma per la gara di Udine contro il Tottenham. Una scelta che equivarrebbe a una rottura definitiva, certificando l’addio tra l’ex Milan e i francesi già in questa finestra di mercato. Tra i club pronti ad approfittare della situazione c’è anche l’Inter, che segue con grande attenzione gli sviluppi. Beppe Marotta ha ben chiara la strategia: tentare di portare Donnarumma a scadenza, convincendolo con un progetto tecnico di alto livello e una proposta economica allettante. I nerazzurri, infatti, il prossimo anno dovranno sostituire Yann Sommer, destinato a lasciare Milano, e l’opportunità di assicurarsi un portiere di caratura mondiale a parametro zero sarebbe un colpo di mercato di primissima fascia.

La concorrenza, però, non manca. Oltre ai nerazzurri, sono in corsa il Manchester United, il Chelsea, il Manchester City e il Bayern Monaco, tutti club che vedono nell’azzurro un investimento sicuro per presente e futuro. Saranno quindi settimane caldissime, con il 13 agosto come spartiacque: se Donnarumma non dovesse scendere in campo, l’assalto al portierone della Nazionale scatterà quasi in automatico.