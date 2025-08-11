Milan pronto al sorpasso sul Napoli per un rinforzo chiave: Allegri supera Conte per un rinforzo strategico

Il Milan prosegue la preparazione in vista della nuova stagione e continua anche il ciclo di test estivi. Dopo la tournée tra Asia e Australia, la squadra di Massimiliano Allegri ha affrontato il Leeds a Dublino, chiudendo la sfida con un pareggio per 1-1.

Un match che ha offerto indicazioni importanti, rivelando anche un ottimo esordio da parte di Jashari. Il nuovo acquisto del Milan ha sorpreso lo stesso Massimiliano Allegri, considerando che il centrocampista ha svolto appena due allenamenti con la squadra prima della sfida contro il Leeds. Nonostante ciò, il suo impatto in campo è stato più che positivo, lasciando intravedere personalità e buone qualità tecniche.

Il cammino resta comunque in salita per i rossoneri, chiamati a ritrovare quella competitività che nella scorsa stagione era venuta meno. L’arrivo di Allegri ha già portato un cambio di mentalità e, con il tempo, potrebbe rappresentare il punto di svolta per riportare il Milan ai vertici.

Ma il campo non è l’unico fronte caldo: anche il mercato tiene impegnata la dirigenza. Nelle ultime ore, infatti, il club avrebbe accelerato per un obiettivo condiviso con il Napoli e fortemente voluto da Antonio Conte. Un innesto che sembra ormai vicino a vestire il rossonero, con Allegri pronto a infliggere un vero smacco al tecnico salentino.

Milan, Allegri beffa Conte: il rinforzo vestirà il rossonero

Il mercato del Milan ruota attorno al futuro di Malick Thiaw. Il difensore tedesco è finito nel mirino del Newcastle, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro. Una cifra importante, che potrebbe convincere la dirigenza rossonera a cedere il centrale. Se l’offerta ufficiale dei Magpies non dovesse arrivare o non dovesse soddisfare le richieste del club, il destino di Thiaw potrebbe ribaltarsi: non solo resterebbe in rossonero, ma si aprirebbe anche la possibilità di un rinnovo.

Nel frattempo, il club lavora già alle possibili alternative. Giovanni Leoni – obiettivo comune con l’Inter – rimane il primo nome sulla lista, ma nelle ultime ore sta prendendo quota una pista che porta a Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina. Il giovane centrale era già stato a un passo dal Napoli lo scorso gennaio, ma l’operazione sfumò nei dettagli finali, e ora il Milan è pronto a inserirsi. Sia Leoni che Comuzzo sono due giovani profili italiani di prospettiva che sono graditi sia alla società che allo stesso Allegri.

Tare, che sta curando in prima persona le strategie difensive, ha già individuato in Comuzzo un profilo adatto al progetto rossonero: giovane, italiano, duttile e con margini di crescita. La mossa ufficiale potrebbe arrivare solo dopo aver definito il futuro di Thiaw.

Con Comuzzo entrato nella lista dei desideri del Diavolo, il Napoli potrebbe veder sfumare un vecchio obiettivo di mercato. Nel duello di mercato per il centrale della Fiorentina, potrebbe essere Allegri ad avere la meglio su Antonio Conte. Con il club partenopeo che lo aveva praticamente in pugno a gennaio e con la trattativa poi arenata, ora è il Milan a voler fare sul serio sul giovanissimo talento.

Forte di un imminente tesoretto da 40 milioni che potrebbe arrivare dalla cessione di Thiaw al Newcastle, il Milan potrebbe potrebbe sondare concretamente Comuzzo, sostituto ideale del centrale tedesco. Se l’offerta per Thiaw si concretizzerà, l’assalto al difensore viola sarà immediato.