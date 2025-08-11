Il Milan non perde tempo sul mercato e incassa 70 milioni: i rossoneri ora puntano a rinforzare la rosa con colpi di spessore

Il mercato del Milan entra sempre più nel vivo e la dirigenza rossonera lavora assiduamente per trovare valide alternative per rinforzare l’organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Per il reparto difensivo il club rossonero ha messo nel mirino Giovanni Leoni – uno dei profili più ambiti sul mercato in questa sessione – sondato anche dall’Inter e da numerosi club italiani e esteri. Il giovanissimo talento classe 2006 è considerato la priorità assoluta per potenziare il reparto arretrato di Allegri. Tuttavia il Milan non perde di vista nemmeno Dusan Vlahovic, attaccante ambito che potrebbe arrivare in extremis.

Il serbo, ancora uno dei nodi ancora irrisolti della Juventus in questa sessione estiva, è sul taccuino del Milan da diverse settimane: forte dell’intesa con Massimiliano Allegri, con cui Dusan ha già lavorato a Torino, il Milan necessita di un secondo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e Vlahovic si potrebbe rivelare l’alternativa ideale.

Ma per la riuscita della trattativa restano due ostacoli da superare: l’ingaggio richiesto dall’attaccante, stimato intorno ai 12 milioni netti a stagione, e la richiesta della Juventus, ferma a 25 milioni, una cifra ancora giudicata troppo alta dal Diavolo.

La strategia dei rossoneri è chiara: chiudere rapidamente per Leoni, anche perché il giovane talento è nel mirino anche dell’Inter, mentre per Vlahovic si preferisce attendere gli ultimi giorni di mercato per provare a mettere pressione alla Juventus e trovare una soluzione più favorevole. Con l’incasso di 70 milioni, finito nelle casse rossonere, la dirigenza potrebbe accelerare sul mercato in entrata e lanciarsi all’assalto di nuovi colpi.

Il Milan accelera: Tare chiude un affare da 70 milioni

Nonostante Malick Thiaw avesse attirato l’attenzione del nuovo tecnico – tanto che la società ha anche proposto un rinnovo di contratto al giovane centrale, rinnovo rifiutato dallo stesso giocatore che ha preferito l’addio – , il difensore tedesco potrebbe lasciare presto Milanello. Sabato il Newcastle ha presentato un’offerta da 40 milioni che ha convinto il Milan a cedere il giocatore, realizzando una plusvalenza importante visto che il tedesco era arrivato a Milano nel 2022 per circa 6 milioni dallo Schalke 04.

Ai 40 milioni, che la società incasserà per la cessione di Thiaw, si aggiungono anche i 29 milioni di Musah. Il centrocampista statunitense è finito da tempo nei taccuini del Napoli, che da inizio mercato lo segue con attenzione. I partenopei vogliono infatti regalare a Conte un mediano fisico e muscolare, ma anche dotato di qualità tecnica, e nelle ultime ore si sarebbero riaffacciati con decisione sul 22enne. Con la cessione di Musah e Thiaw, il Milan si ritroverebbe così con un bottino di circa 70 milioni, una cifra significativa da investire sul mercato.