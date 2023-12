Il calciomercato dell’Inter vede due obiettivi nel radar dei nerazzurri: le nuove entrate devono però essere bilanciate dalle uscite

Come ricorda calciomercato.com, la stringente politica dell’Inter riguardante i nuovi ingressi costringe i nerazzurri a far fronte prima alle uscite.

Medhi Taremi e Tiago Djalo sono due obiettivi limpidi per i nerazzurri, ma prima d’imbastire qualsiasi trattativa è fondamentale pensare anche a chi uscirà:

CALCIOMERCATO INTER- Sono due gli obiettivi principali che si potrebbero anticipare e per ognuno di essi potrebbe essere previsto un movimento in uscita ulteriore rispetto a quello già preannunciato di Agoumé (rimasto a Milano in estate ma senza chance). Il primo nome porta a Mehdi Taremi del Porto, che l’Inter ha bloccato o quasi a parametro zero per giugno e per cui i Dragoes non vogliono almeno per ora fare sconti, ma se dovesse uscire Sanchez in direzione Arabia ci sarebbe margine per trattare. Il secondo nome porta a un altro giocatore virtualmente bloccato a parametro zero come il difensore del Lille, Tiago Djalò. Se ci sarà l’occasione di anticipare il suo arrivo a Milano per evitare la concorrenza, tuttavia, sarà invece Bisseck, in prestito, a cedere il posto al portoghese.

