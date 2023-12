L’arbitro Davide Massa, al centro delle polemiche dopo il match tra Napoli e Inter della 14^ di Serie A, è stato elogiato dall’AIA

Si spengono le polemiche sollevate dopo il match tra Napoli e Inter, valevole come 14^ giornata di Serie A, dirette alla gestione arbitrale di Davide Massa.

Come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’arbitro è stato promosso a pieni voti dall’AIA:

MASSA- In ogni caso, la direzione arbitrale di Massa al Maradona è stata promossa dai vertici dell’Aia nella “pagella” degli osservatori. Anche la trattenuta di Lobotka, non fischiata, ha avuto una sua spiegazione. Lo slovacco, poi cinturato, avrebbe già perso del tutto il controllo del pallone nel momento in cui avviene il fallo.

Non può più arrivarci, insomma. Ed è per questo che la valutazione del fischietto di Imperia è quella di non bloccare il gioco. Il Var non interviene, perché poi il gol di Chanaloglu è chiaramente in una nuova APP (attacking pos-session phase): in pratica, lo stesso motivo per cui a Salerno non venne annullato il gol di Raspadori, nonostante il fuorigioco di Olivera.

