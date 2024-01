Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto vedere due colpi in entrata, per i quali mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale

L’Inter è ormai pronta a chiudere due operazioni in entrata in vista della prossima stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport manca solamente l’annuncio per Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, entrambi in arrivo a parametro zero.

