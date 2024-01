Tre giocatori del calciomercato Inter potrebbero presto salutare la squadra, a causa del rendimento al di sotto delle aspettative

Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, il calciomercato Inter si trova davanti ad un bivio per quanto riguarda il futuro di 3 giocatori.

Il loro rendimento non ha convinto in Viale della Liberazione, e salvo miglioramenti improvvisi, il loro destino pare indicare l’addio ai nerazzurri a fine stagione.

Si tratta di Davy Klaassen, Raffaele Di Gennaro ed Emil Audero: per il centrocampista olandese ci sarebbe già un forte interesse in Turchia; su Di Gennaro si valuta la permanenza, mentre non è stata presa una decisione riguardo Audero.

L’articolo Calciomercato Inter, quei 3 giocatori rischiano grosso: permanenza in dubbio proviene da Inter News 24.

