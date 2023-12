Riflessioni in corso in casa Inter sul calciomercato in entrata e sul futuro di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic: il punto

Le mosse in entrata per il calciomercato Inter dipenderanno anche dalle uscite. Per quanto riguarda il reparto offensivo, i dirigenti nerazzurri stanno facendo delle riflessioni su due calciatori in particolare.

Alexis Sanchez, il quale ha ricevuto delle offerte dall’Arabia Saudita e potrebbe dire addio ai nerazzurri e Marko Arnautovic, tornato di recente da un lungo infortunio. Da capire se entrambi rimarranno alla corte di Inzaghi o se libereranno spazio per nuovi innesti.

L’articolo Calciomercato Inter: riflessioni su Arnautovic e Sanchez. Il punto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG