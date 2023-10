Si potrebbe muovere qualcosa per il calciomercato dell’Inter in vista di gennaio: torna di moda il nome di Taremi

Mehdi Taremi potrebbe tornare prepotentemente ad essere un obiettivo per il calciomercato Inter nella sessione di gennaio. L’iraniano potrebbe essere il centravanti adatto ai nerazzurri che in questo momento sono corti in avanti dopo l’infortunio di Arnautovic.

La notizia arriva dal Portogallo, precisamente da Sport, che parla dell’interesse nerazzurro mai tramontato per l’attaccante del Porto, il quale, però, non sembra aver intensione di scendere sotto i 20-25 milioni di euro per una sua cessione a gennaio, nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza a giugno.

L’articolo Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Taremi? Lo scenario per gennaio proviene da Inter News 24.

