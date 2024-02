L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del calciomercato Inter e della trattativa per Mehdi Taremi col Porto: le ultime

In diretta su Kick, Fabrizio Romano aggiorna così sul calciomercato Inter e la trattativa che conduce all’attaccante iraniano del Porto.

TAREMI INTER – «Posso dire che subito dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia con l’Iran, lui nei contatti quotidiani che sta avendo coi suoi agenti e l’Inter ha confermato l’intenzione di voler firmare coi nerazzurri. Si aspettano solo i passaggi formali, l’ultimo step, poi ci saranno le firme. Anche dopo la Coppa d’Asia e i rumors, lui ha confermato all’Inter che vuole firmare. Ha dato delle conferme molto importanti ai nerazzurri. Da quanto mi risulta, il contratto sarà di 2 anni con opzione di un altro. Un contratto molto simile a quello di Sanchez anche come costi, l’idea del club è dentro uno e fuori l’altro proprio. Poi vedremo cosa vorranno fare i nerazzurri con Valentin Carboni in estate, come la Juventus con Soulé»

L’articolo Calciomercato Inter, Romano su Taremi: «Da quanto mi risulta…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG