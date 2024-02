Si accenda il calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela il assaggio di Mehdi Taremi in nerazzurro con tanto di data e retroscena

Mehdi Taremi è prossimo a vestire la maglia nerazzurra. Il calciomercato Inter si arricchisce di un nuovo acquisto, come svelato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Instagram. Come per Zielinski, anche per il centravanti la firma dovrebbe arrivare entro febbraio (trasferimento poi a luglio).

TAREMI INTER – «Stessa situazione per Mehdi Taremi, da un mese è quasi concluso l’accordo verbale per il passaggio all’Inter a luglio».

L’articolo Calciomercato Inter, Romano svela su Taremi: «Accordo verbale, la data per la firma» proviene da Inter News 24.

