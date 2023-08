Calciomercato Inter, Sensi può ancora partire entro fine mercato. Inzaghi vuole un giocatore fisico a centrocampo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la mediana sarebbe a posto con la permanenza di Sensi, ma Inzaghi vorrebbe aggiungere la fisicità persa con l’uscita di Gagliardini.

Per questo motivo, nell’ultima settimana di mercato l’Inter monitorerà le occasioni che si presenteranno per arrivare a un giocatore in prestito con Sensi che andrebbe sistemato in un altro club.

