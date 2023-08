Inter, domani la ripresa degli allenamenti in vista del match con il Cagliari. Le ultime su Darmian e Acerbi

Domani il ritorno agli allenamenti ad Appiano Gentile per l’Inter, che lunedì affronterà il Cagliari. Andranno valutate le condizioni di Darmian (che non destano particolari preoccupazioni) per un fastidio alla caviglia accusato contro il Monza.

Atteso anche il recupero di Acerbi che in Sardegna dovrebbe essere a disposizione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter, domani la ripresa degli allenamenti. Le ultime su Darmian e Acerbi proviene da Inter News 24.

