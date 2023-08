Nuovi guai per Zhang? Udienza per un debito da 300 milioni non saldato dal presidente cinese dell’Inter

Nuova causa per Steven Zhang: i legali del presidente dell’Inter dovranno tornare in tribunale a Hong Kong per un prestito di 300 milioni non saldato. A riportarlo è Calcio&Finanza.

L’articolo Nuovi guai per Zhang? Udienza per un debito da 300 milioni non saldato proviene da Inter News 24.

