Il Monza ha concluso l’operazione per il ritorno in Serie A del Papu Gomez, ex obiettivo dell’Inter. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Monza ha chiuso l’operazione per il ritorno in Serie A del Papu Gomez.

L’ex Atalanta era fortemente nel mirino dell’Inter, ma alla fine ha deciso di ritornare in Italia. Mancano solo pochi dettagli da risolvere, ma già venerdì l’argentino è atteso in città per le visite mediche e la contratto fino al termine della stagione.

L’articolo Calciomercato Inter, sfuma Papu Gomez. Andrà al Monza proviene da Inter News 24.

