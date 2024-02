Nel calciomercato dell’Inter bisogna ancora aspettare per la firma e il conseguente annuncio dell’attaccante Mehdi Taremi

Slitta ancora una volta la firma di Mehdi Taremi sul contratto che lo legherà all’Inter dalla prossima stagione.

L’attaccante si è qualificato ai quarti di finale di Coppa d’Asia con il suo Iran, motivo per cui non può recarsi a Milano per legarsi definitivamente con i nerazzurri.

L’articolo Calciomercato Inter, slitta ancora la firma di Taremi: il motivo proviene da Inter News 24.

