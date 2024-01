La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita sarà molto importante per l’Inter anche in ottica calciomercato: ecco per quale ragione

Alla vigilia della partenza per l’Arabia Saudita, l’Inter è consapevole che la Supercoppa sarà un’importante occasione per il calciomercato.

Durante la competizione, infatti, i nerazzurri si troveranno faccia a faccia con quel Piotr Zielinski, primo obiettivo per la prossima stagione. Non è da escludere che ci saranno nuovi contatti tra il giocatore, Marotta e Ausilio. Come scrive calciomercato.com, però, non è tutto: il viaggio in terra saudita sarà determinante anche per Sanchez, che potrebbe ammorbidire la sua posizione ed accettare le proposte.

