Calciomercato Inter: triplo colpo a parametro zero a giugno. Marotta ha già pianificato tutto. Ecco i tre obiettivi

Dopo aver ormai virtualmente chiuso il primo colpo per gennaio (con Tajon Buchanan dal Club Bruges), il calciomercato Inter comincia a muoversi in anticipo per l’estate, lavorando per alcuni profili che potrebbero arrivare a parametro zero. I nerazzurri, in particolare, hanno individuato tre obiettivi.

A parlarne è la Gazzetta dello Sport. L’obiettivo per l’attacco è Mehdi Taremi, in scadenza con il Porto: l’iraniano continua a respingere le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e da Viale della Liberazione cresce l’ottimismo sull’affare che potrebbe andare in porto a giugno. Ancor più fiducia e ottimismo c’è per Piotr Zielinski, pronto a liberarsi dal Napoli. Infine la difesa: con Tiago Djalo c’è un patto per il suo arrivo a parametro zero, ma il Lille starebbe spingendo per una sua cessione già a gennaio in modo da poter monetizzare qualcosa.

L’articolo Calciomercato Inter: triplo colpo a parametro zero a giugno. Marotta ha già pianificato tutto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG