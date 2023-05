Il calciomercato dell’Inter non dorme mai: Oliver Schmidhauser, attaccante del Lipsia, conferma i contatti con i nerazzurri

L’attaccante del Lipsia Oliver Schmidhauser potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter in prospettiva futura. Il giovane si sta mettendo in mostra nei Mondiali U20 con la maglia della Repubblica Domenicana ed è seguito con interesse da diversi club. Anche Ausilio e Marotta non sono rimasti con le mani in mano, come confermato dalle parole del ragazzo, rilasciate ai microfoni di InfoBae.

LE PAROLE –: «Non ho intenzione di restare al Lipsia e sì, l’Inter è interessata ad ingaggiarmi. Ho altre opzioni, rifletterò in questi giorni e dopo questo Mondiale deciderò con chi firmare. Giocare con Lautaro Martinez? Lui è un grandissimo giocatore, ma se dovessi firmare con l’Inter andrei a giocare nell’Under 19. Perché al Mondiale con la Repubblica Dominicana Qui ho l’opportunità di giocare e la Svizzera non si è qualificata. Ci sono molti buoni giocatori lì ed è più difficile giocare. Ho parlato con loro e loro l’hanno capito. Magari giocherò con la Svizzera un giorno, chi lo sa».

L’articolo Calciomercato Inter, un attaccante conferma l’interesse dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG