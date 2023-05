L’attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha parlato così in vista della Finale di Champions League contro l’Inter

Intervenuto ai canali ufficiali del club in occasione della serata di premiazione come miglior calciatore dell’anno della Football Writers Association, Erling Haaland ha parlato delle due finali che dovrà disputare il Manchester City: quella di FA Cup contro il Manchester United e la Finale di Champions League contro l’Inter.

SULLA FA CUP –: «Vorranno fare tutto il possibile per non farci vincere questa finale. È una finale ed è una cosa a sé, dobbiamo giocare al nostro meglio per avere una possibilità lì».

SULLA CHAMPIONS –: «Ci sono ancora due finali e dobbiamo rimanere concentrati anche se abbiamo vinto la Premier League dobbiamo rimanere concentrati per raggiungere ciò che possiamo raggiungere nelle prossime due finali. È una buona cosa essere favoriti perché significa che abbiamo delle qualità. Dobbiamo attaccare il gioco a nostro modo e cercare di giocare il nostro calcio e alla fine vedremo chi lo vince».

