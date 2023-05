Pep Guardiola rischia di perdere un elemento fondamentale in vista della Finale di Champions tra Inter e Manchester City

Nella serata di ieri, oltre all’Inter, anche il Manchester City è sceso in campo. Lo ha fatto per disputare una gara di campionato contro il Brighton di De Zerbi: match terminato sull’1 ad 1. Ma a preoccupare Guardiola non è tanto il risultato (è già matematicamente campione d’Inghilterra) ma l’infortunio di un suo difensore titolare.

Si tratta di John Stones, uscito dal campo al minuto 84: le sue condizioni sono da valutare, ma rischia di saltare la finalissima di Champions League.

L’articolo Manchester City, tegola per Guardiola: infortunio per un difensore titolare proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG