Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha analizzato così la sconfitta in Finale di Coppa Italia contro l’Inter

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha detto la sua dopo la sconfitta in Finale di Coppa Italia contro l’Inter.

LE PAROLE –: «È normale che in una finale ci sia sempre chi vince e gioisce e chi perde che sta male. Purtroppo siamo noi a star male, non ce lo meritiamo però è così e il calcio è questo, lo sport è questo, la vita è questa, non si può sempre vincere. Però la cosa importante, come ho detto ai ragazzi, è che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Abbiamo giocato alla pari con una finalista di Champions che ha l’organico che penso sia il più forte d’Italia e non dobbiamo dimenticarcelo. Complimenti a loro ma complimenti anche a noi anche se non abbiamo vinto. Dobbiamo ripartire da questa prestazione, da domani pensiamo alla Roma e poi alla finale di Praga. Se siamo quelli di oggi, sono molto fiducioso».

L’articolo Biraghi su Fiorentina-Inter: «Giocato alla pari contro una finalista di Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG